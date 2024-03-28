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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2024 22:12
Eş durumu mazereti sona eren personel

Arkadaşlar eşim istifa ettiği için eş durumu mazeretim sona erdi.ben dilekçe verip geldiğim yere gidebilirmiyim.bulunduğum il 6a gitmek istediğim il 5a.geldiğim ile dişe eş durumuyla gitmiştim ve orda da 5 yıl kalmadım oraya dönme şansım var mı

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