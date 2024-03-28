İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


28 Mart 2024 22:14
Hakemlik ücreti

Merhaba sayın hocalarım. Bir sorum var daha önce bu konuda tecrübesi yada bilgisi olan varsa cevap verebilirse sevinirim. Yabancı yayın evleri için ücret karılığı hakemlik yapılabilirmi. Eğer yapılabilirse prosedürü varmı nedir?


Sdream
Aday Memur
28 Mart 2024 22:53

Özellikle yasal bir sıkıntı varmıdır onu merak ediyorum. Vergisi vs.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDOÇENTLİK BAŞVURUSUNDA İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ (SORU-YORUM)2024 Akademik Kadro İzinleriTez Savunmasında Ret KararıBölüm başkanı ve Dekanın onayladığı görevlendirme yazısını rektörün onaylamamasıMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı 2023 Ekim Dönemi Doçentlik başvurusu (asgari-etik-nitelik nedeniyle) olumsuz sonuçlananlarDoktora İçin Gerekli Puan Sonuçları HK.

Sözlük

ziyaretçiler kanalı 2 8 nisan 2024 güneş tutulması 1 dragon 1 deniz seviyeleri azalsaydı ne olurdu 1 frappe 1 her şey çok kötü olacak 1 can havli 1 Damsel 2024 1 fildişi kule 1 distile etmek 1

Son Haberler

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Ben hatırlamayacağım vaadi vermemBakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 300 binden fazla inşaatımız devam ediyorŞanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandıMuğla'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüBanu Parlak icra memuruyla tartışınca gözaltına alındı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri