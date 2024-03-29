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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mart 2024 00:04
Ek ders

iyi geceler arkadaşlar haftalık ek ders hesaplaması yapılırken halk eğitim, hizmetiçi eğitim ve okuldaki ek ders hesabı dikkate alınarak mı yapılır yoksa hizmetiçinden açılan kurs ayrı mı hesaplanır. ek ders yönetmeliği '' Madde 7- Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. şeklinde olduğundan hizmetiçi 30+okuldaki ek ders mi hesaplanır?

biraz ayrıntı bir soru ama bilen birilerinden destek bekliyorum.


Memleketinogretmeni
Şef
29 Mart 2024 00:07

Madde 7 usta öğreticilerin girebileceği ders saatinden bahsediyor.Kadrolu toplam 40 egzersizle 46


hasan1374
Memur
29 Mart 2024 00:30

hocam usta öğreticiden bahseden madde 9 un 2-b sidir hocam. 7. maddeden usta öğreticiyi nasıl çıkardınız?

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Madde 7 usta öğreticilerin girebileceği ders saatinden bahsediyor.Kadrolu toplam 40 egzersizle 46

Toplam 2 mesaj

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