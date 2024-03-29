Maaşla bir şey alamamak

kardeşim bende senin gibi aynı şeyleri yaşiyorum sana yemin ediyorum 12 yıllık memurum hayatta çok acı keder yaşadım ekonomik kayıp yaşadım inan bana kıyı da köşe de bi arabam var inan bana bekar olaydım şuan satıp ticarete girerdim artık meslek çekilmiyor zaten artık ev araba bile hayal

kardeşim bende senin gibi aynı şeyleri yaşiyorum sana yemin ediyorum 12 yıllık memurum hayatta çok acı keder yaşadım ekonomik kayıp yaşadım inan bana kıyı da köşe de bi arabam var inan bana bekar olaydım şuan satıp ticarete girerdim artık meslek çekilmiyor zaten artık ev araba bile hayal