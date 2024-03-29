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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2024 00:51
Maaşla bir şey alamamak

4 senedir İstanbulda çalışıyorum. Kiraya para vermekten ve il içi görev yeri değişikliklerinden dolayı hiç birikim yapamadım.Maaşla eve eşya bile alamıyorum.10 bin liralık telefonu zar zor aldım onu da tarifeye ek. Sözde bir ev ve araba almak için mesleğe girmiştim şimdi evlenemiyorum bile.Görücü usulünden bile ret yedim. Memlekete gittiğim zaman asgari ücretle çalışan akrabalarımın evine gidiyorum bıkere adamların evi benden kat be kat güzel ve kiraları benim verdiğim kiranın yarısından az.Ve evlerinde son model her eşya var.Arkadaş demek ki ben boşuna polis olmuşum ya.Bilmiyorum artık bu işin çekilecek bir yanı kalmadı.


kaptan34m
Daire Başkanı
29 Mart 2024 01:08
kardeşim bende senin gibi aynı şeyleri yaşiyorum sana yemin ediyorum 12 yıllık memurum hayatta çok acı keder yaşadım ekonomik kayıp yaşadım inan bana kıyı da köşe de bi arabam var inan bana bekar olaydım şuan satıp ticarete girerdim artık meslek çekilmiyor zaten artık ev araba bile hayal
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