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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Mart 2024 02:29
Tarım bakanlığı

Tarım bakanlığını yarın arayalım süreç ne durumda diye kaç kişinin evrakları komisyon tarafından incelemesi tamamlandı soralım hazirana falan sarkmaz umarım 1500 işçinin evrakları incelenmiş

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