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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2024 02:32
Feto pyd mensubu ile telefon görüşmesi
Arkadaşlar hayırlı geceler. Polis okulundayken feto üyesi olduğu sonradan anlaşılan biriyle telefon görüşmem olduğu iddaasiyla tarafıma idari soruşturma açıldığı tebliğ edildi. malum benim bu işlerle uzaktan yakından alakam yok ayrıca bu kimdir necidir ne konusmusum ben mi arandim ben mi aradim hiçbir fikrim yok. bu kişi okuldan sınıf arkadaşı komiser yemekhaneci berber mi dışarıdan kargocu esnaf vs mi hiçbir bilgi tarafıma da verilmedi. yarın konuyla alakalı adli soruşturma açılmış mi onu da sorduracagim adliyeden. sizden ricam bu ve benzer durumlarda bana yol gösterir misiniz malum adliye örgüt mörgüt anlamıyorum bu durum çok fena canımızı sıktı süreç hakkında bilgi verebilecek yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

kamyoncu31
Aday Memur
29 Mart 2024 02:34
ayrıca herhangi bir açığa alma veya ihraç söz konusu değil. sadece soruşturma açıldığı ve komisyona kayıt dosyası açıldığı bilgisi mevcut.
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