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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mart 2024 02:42
Uzman Çavuşluk mu yoksa özel sektör mü?

Uzman çavuş olmak mı daha zor yoksa özel sektörde çalışmak mı?Kararsızım.

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