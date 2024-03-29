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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2024 05:38
Asaleti tasdik olmayan memurun kınama cezası alması

Arkadaşlar asaletim tasdik olmadı idari soruşturmadan dolayı büyük ihtimalle kınama cezası alacağım adli soruşturma yok bu durum asaletin onaylanmasını etkiler mi hiçbir yerden net bir bilgi alamadım aday memurken kınama cezası alıp asaleti onaylanan ya da onaylanmayan var mı

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