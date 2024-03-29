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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2024 08:05
Eğitim durumu mağduriyet

merhaba arkadaşlar. Hemsire olarak calismaktayim. 10 nisanda calismis oldugum kurumda 4. Yilimi tamamlayacagim. Bandirma Saglik yonetimi kazandim. Egitim durumu yapmaya calisiyorum. Lakin kadro gecis tarihi 16 mayis gozukuyor toplu kadroya gecis sebebiyle. Dilekcemde aciklama yapsam 10 nisanda versem olurmu sizce. Her cevap icin tesekkurler.


Tiamo00
Şef
29 Mart 2024 08:35
dilekçeyi verdiğinizde red gelir. mayıstan sonra dilekçe verin

lDeimosl
Genel Müdür
29 Mart 2024 08:50

Zaten doldurduğunuz ayı takip eden aybaşı yapılır geçiş işlemi.

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