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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mart 2024 09:06
2024 Temmuz Enflasyon farkı ödemesi

Arkadaşlar bilmediğim için soruyorum, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı nasıl hesaplanıyor? Kısaca açıklayacak olan var mı? 2024 Ocak ve Şubat enflasyonları toplam %11.53 olmuş. Haftaya da Mart ayı açıklanır beklenti %3 falanmış.


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
29 Mart 2024 09:09

6 aylık enflasyon oranları toplamı eğer %10'u geçerse toplam enflasyon farkı + %10 mu geliyor?


fatpın
Şef
29 Mart 2024 09:16

6 aylık enflasyon yuzde 15 i n üstünü geçtiği kadar ve yuzde 10


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
29 Mart 2024 09:18

E hocam şu an bile %11.53ken geçeceği belli daha 4 ay var. Diyelim 6 ayda %20 oldu. +10 da toplu sözleşmeden geldi. Bizim zam %30 olmuyor mu?

fatpın, 42 dk. önce

6 aylık enflasyon yuzde 15 i n üstünü geçtiği kadar ve yuzde 10


Mühendisss007
Aday Memur
29 Mart 2024 09:29

Sözelci detected.

SozlesmeliGenelMudur, 40 dk. önce

E hocam şu an bile %11.53ken geçeceği belli daha 4 ay var. Diyelim 6 ayda %20 oldu. +10 da toplu sözleşmeden geldi. Bizim zam %30 olmuyor mu?


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
29 Mart 2024 09:31

Ne alakası var ki yeni memuruz hesabın nasıl yapıldığını sordum. Doğrusunu söylemek yerine ergen üslubuyla eleştiri yapıyorsunuz.

Mühendisss007, 29 dk. önce

Sözelci detected.


altunsoy
Aday Memur
29 Mart 2024 09:32

şöyle oluyor enflasyon oranı ocak ayında alınan sözleşme zammından fazla olursa fazla olan kısım maaşa ekleniyor + 2024 yılı 2. yarıyıl maaş zammı eklenerek bulunuyor örnekle anlatayım ocak maaşı 100lira olsun enflasyon % 18 çıktı ilk önce %3 ekleniyor 103 lira sonra %10 sözleşme zammı sonuç 113,3 lira olacak temmuz maaşı yani %13,3 artış olacak


Mühendisss007
Aday Memur
29 Mart 2024 09:32

adam net yazmış anlamadıysan boşver. Neyse fazla yorma kendini temmuzda öğrenirsin.

SozlesmeliGenelMudur, 27 dk. önce

Ne alakası var ki yeni memuruz hesabın nasıl yapıldığını sordum. Doğrusunu söylemek yerine ergen üslubuyla eleştiri yapıyorsunuz.


Mühendisss007
Aday Memur
29 Mart 2024 09:33

anlar mı? sanmam

altunsoy, 26 dk. önce

şöyle oluyor enflasyon oranı ocak ayında alınan sözleşme zammından fazla olursa fazla olan kısım maaşa ekleniyor + 2024 yılı 2. yarıyıl maaş zammı eklenerek bulunuyor örnekle anlatayım ocak maaşı 100lira olsun enflasyon % 18 çıktı ilk önce %3 ekleniyor 103 lira sonra %10 sözleşme zammı sonuç 113,3 lira olacak temmuz maaşı yani %13,3 artış olacak


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
29 Mart 2024 09:37

Hayırdır sen kimsin benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Arkadaşın yorumunu yeni anladım kısa bir cevap yazmış. Senin sülalende benim gibi sayısalcı yoktur klavye delikanlılığı yapma bana.

Mühendisss007, 25 dk. önce

anlar mı? sanmam

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