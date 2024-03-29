hamilelik izni hakkinda

merhaba çalışabilir raporu aldığımız zaman normal herhangi bir hastalıktan rapor alırsak çalışabilir raporunun iptal olduğunu söylüyor hastane böyle bir şey var mı arkadaslar

merhaba çalışabilir raporu aldığımız zaman normal herhangi bir hastalıktan rapor alırsak çalışabilir raporunun iptal olduğunu söylüyor hastane böyle bir şey var mı arkadaslar