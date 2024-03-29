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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Mart 2024 09:08
vakıf üniversitesi istifa
merhaba arkadaşlar vakıf üniversitesinde öğretim görv. kazandım. Mayıs ayındaki devlet üni kadrolarını kaçırmak istemiyorum ama tabi hepimizin bildiği gibi memurluk gibi değil belirsiz bir durum. O yüzden mayıs ayındaki devlet ilanlarını olur da kazanırsam vakıfta 3-4 aydır çalışıyor olacağım istifa konusunda vs sıkıntı yaşar mıyım ?

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