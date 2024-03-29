vakıf üniversitesi istifa

merhaba arkadaşlar vakıf üniversitesinde öğretim görv. kazandım. Mayıs ayındaki devlet üni kadrolarını kaçırmak istemiyorum ama tabi hepimizin bildiği gibi memurluk gibi değil belirsiz bir durum. O yüzden mayıs ayındaki devlet ilanlarını olur da kazanırsam vakıfta 3-4 aydır çalışıyor olacağım istifa konusunda vs sıkıntı yaşar mıyım ?

merhaba arkadaşlar vakıf üniversitesinde öğretim görv. kazandım. Mayıs ayındaki devlet üni kadrolarını kaçırmak istemiyorum ama tabi hepimizin bildiği gibi memurluk gibi değil belirsiz bir durum. O yüzden mayıs ayındaki devlet ilanlarını olur da kazanırsam vakıfta 3-4 aydır çalışıyor olacağım istifa konusunda vs sıkıntı yaşar mıyım ?