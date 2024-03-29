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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mart 2024 09:46
%7 - %20 artırımlı ek ders
Canlar uzun zamandır mahkemede olan yüksek lisans doktora okul psikolojik danışmanı ek ders sorunu çözülmüştür hayırlı olsun.

memleket0101
Aday Memur
29 Mart 2024 09:47
Buradan psikolojik danışmanlara laf eden sürekli nick değiştiren arkadaşlar bu karara çok sevinecektir :)
Toplam 1 mesaj

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