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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mart 2024 09:55
Yeniden Atama ile 1 Derece Verilmesi

Merhaba arkadaşlar . 2015

yılında yardımcı hizmetler sınıfı ile içişleri bakanlığı emniyet genel

müdürlüğünde göreve başladım. 2016 yılında önlisansımı tamamlayıp 2 derecemi

aldım .2018 kpss sınavı ile milli eğitim bakanlığına genel idari hizmetler

sınıfına v.h.k.i olarak atandım kısaca emniyette yardımcı hizmetler iken milli

eğitim bakanlığına genel idari hizmetler personeli olarak başladım. Bu durumda

bir üst hizmet sınıfına geçtiğim için 1 derece verilmesi gerekirmi , kurumumda

özlük ile görüştüğümde görevde yükselme ile geçsen 1 derece verilirdi ama yeni

atama ile geldiğin için verilmez olarak söylüyorlar. teşekkürler...

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