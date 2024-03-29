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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mart 2024 11:17
Sandık Görevlileri Nasıl oy atacak??

Selam

Bize verilen 138 nolu genelgede yazanı aynen yazıyorum

###Görev yaptığı sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da, başka bir sandık seçmen

listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, görevli olan kolluk

güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için

görevlendirilen kişilere ilçe seçim kurulundan aldıkları (seçmen oldukları ve hangi seçimde oy

kullanabileceklerini gösteren) belgelere istinaden oy kullandırmak, oy kullandıkları seçmen listesinin

sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim etmek,###

Şimdi burada seçmen listesinin sonuna yazılacak diyor. Ama youtube videosunda seçmen listesinin sonuna eklenmez, sadece oy kullanan seçmen sayısı toplamına eklenir diyor hangisi dogru. Lütfen videoyu dikkatli izleyin 2dk

https://youtu.be/8zsgIu8qa4M?si=cYzLmO3p_zmzEjF5


2ven
Memur
29 Mart 2024 11:36

görev yaptığı yerde atacak. gılgamış destanı gibi yazmaya gerek yok.

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