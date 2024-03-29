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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Mart 2024 11:18
Bayram öncesi memurların 15 nisanda alacağı maaşlar ödenir mi acaba?

Arkadaşlar 15 nisan öncesinde bayramdan dolayısıyla maaşlar önceden ödenir mi acaba?


tek.memur
Aday Memur
29 Mart 2024 11:40

8-9 nisan yatıralacak...kaynak sendika temsilcisi öyle haber gelmiş


baydenizhayati
Aday Memur
29 Mart 2024 11:42
ödenecek işçi puantajini bile yaptık.
Toplam 2 mesaj

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