İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2024 11:37
Koruma Güvenlik Bayram Çalışma Sistemi

Bayramlarda nasıl bir sistem uygulanıyor ? İşçi güvenlik ile beraber çalışılan kurumlarda koruma güvenliğe izin veriliyor mu ? Yada bayramda kurum tamamen kapatılma durumu söz konusu mu ? Sizler nasıl bir sistem içerisinde çalışıyorsunuz ?

Çok Yazılan Konular

4/B Sözleşme feshiÜniversitede ÇalısmakSozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdir4b li personel askerlik süresi uzun dönem askerlikten yıllık izin kullanabilir mi 4blilerTaşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Hk.Memurluk mu işçilik mi28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek Başlıkmahalli idareden 4bliye 7433 Eş durumu

Sözlük

deniz seviyeleri azalsaydı ne olurdu 1 Damsel 2024 1 ip 1 ek işim değil tek işim 1 The Mummy 2017 2 özür dilerim 2 yalan makinesi 1 netflix filmleri 1 hıdır 1 timurlenk 1

Son Haberler

Anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyorMahkeme başkanından boşandığı eşini öldüren sanığa: Böyle sevmeyinSavcılık, kedi 'Eros'u öldüren sanığa verilen cezaya itiraz ettiTürkiye'nin iç sorunu bir PKK'dan Avrupa'nın sorunu bir PKK'yaRamazan Bayramı tatili için ek otobüs seferleri planlandı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri