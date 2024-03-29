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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Mart 2024 11:55
Atandım kuruma evrakları teslim ettim halde ankara ya ulaşmama durumu olur mu

Evrakları teslim ettiğim halde personel hatsındsn dolayı gitmeme durumu

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