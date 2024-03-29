Memurların Toplu Sözleşme İkramiyesinde Yeni Gelişme

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin Ek 4. Maddesi'nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir."

MADDE 2 - 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin Ek 4. Maddesi'nin üçüncü fıkrasında yer alan "Bu madde uyarınca yapılan ödemeler," ibaresi, "Bu madde uyarınca yapılan toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.