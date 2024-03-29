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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mart 2024 14:20
Memurların Toplu Sözleşme İkramiyesinde Yeni Gelişme

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin Ek 4. Maddesi'nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir."

MADDE 2 - 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin Ek 4. Maddesi'nin üçüncü fıkrasında yer alan "Bu madde uyarınca yapılan ödemeler," ibaresi, "Bu madde uyarınca yapılan toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Mussa1453
Aday Memur
29 Mart 2024 14:42

Özetleyebilirsiniz


tekgöz
Daire Başkanı
29 Mart 2024 15:14

Anayasa Mahkemesi %2 sendika barajını iptal etmeden önce bu uygulanıyordu zaten. Değişerek artık herkes 190 tl toplu sözleşme ikramiyesi alacak. kesilen miktar daha fazla. Burada insanlar Cumhuriyet Halk Partisi Kararı Anayasa Mahkemesine taşıyarak iptal ettirdi algısına düşüyor. %2 sendika barajının iptal edilmesini Anayasa Mahkemesine taşımak ayrı bir şey bu ayrı bir şey. Yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar. Olan yine memura oluyor.


E.Kayı Han
Editor
29 Mart 2024 15:19

Kanunun tamamı yerine sadece yüzde 2 barajını götürse idi sıkıntı olmayacaktı. Bu nedenle yanılıyorsunuz. Evet CHP yüzünden kayıp yaşadı memurlar.

tekgöz, 55 dk. önce

Anayasa Mahkemesi %2 sendika barajını iptal etmeden önce bu uygulanıyordu zaten. Değişerek artık herkes 190 tl toplu sözleşme ikramiyesi alacak. kesilen miktar daha fazla. Burada insanlar Cumhuriyet Halk Partisi Kararı Anayasa Mahkemesine taşıyarak iptal ettirdi algısına düşüyor. %2 sendika barajının iptal edilmesini Anayasa Mahkemesine taşımak ayrı bir şey bu ayrı bir şey. Yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar. Olan yine memura oluyor.


Karizmaunl
Daire Başkanı
29 Mart 2024 15:20

Teklif yasalaşırsa sendika üyesi olan herkes 538 TL alacak. Bu miktar memur maaşlarına yapılan zam oranı kadar sürekli artacak.

tekgöz, 55 dk. önce

Anayasa Mahkemesi %2 sendika barajını iptal etmeden önce bu uygulanıyordu zaten. Değişerek artık herkes 190 tl toplu sözleşme ikramiyesi alacak. kesilen miktar daha fazla. Burada insanlar Cumhuriyet Halk Partisi Kararı Anayasa Mahkemesine taşıyarak iptal ettirdi algısına düşüyor. %2 sendika barajının iptal edilmesini Anayasa Mahkemesine taşımak ayrı bir şey bu ayrı bir şey. Yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar. Olan yine memura oluyor.


Karizmaunl
Daire Başkanı
29 Mart 2024 15:21

Bir zahmet okuyup kendi özetinizi çıkarınız.

Mussa1453, 1 saat önce

Özetleyebilirsiniz


Karizmaunl
Daire Başkanı
29 Mart 2024 15:26

CHP adaletsizliği anayasa mahkemesine taşıyıp adalet istedi. %2 barajın iptal edildiği güne kadar 538 TL yi alıp, 190 TL'yi alan memurları görmezden gelen meslektaşları kendi menfaatlerine dokununca durumun vahametine vardılar. %2lik sendika barajının iptal edilmesinde emeği geçen herkesten Allah Razı Olsun. Rabbim bu insanlara nimetlerini gökten yağdırsın, yerden fışkırtsın.


Hunzah
Memur
29 Mart 2024 15:31

chp ile ne alakası var editör. anayasaya aykırı iş yapmasalardı, ayrıca 2 barajı ne saçmalık, memursenin cebi dolsun diye yapılmış bir şey.

E.Kayı Han, 50 dk. önce

Kanunun tamamı yerine sadece yüzde 2 barajını götürse idi sıkıntı olmayacaktı. Bu nedenle yanılıyorsunuz. Evet CHP yüzünden kayıp yaşadı memurlar.


tekgöz
Daire Başkanı
29 Mart 2024 15:32

Kanunun tamamını Anayasa Mahkemesine taşıdığını bilmiyorum, sanmıyorum da. Eğer taşıdıysa da şöyle bir şey var....Sizin hiç Bizi yönetenlerin memurlara verdikleri zam ile eleştirdiğinizi görmedim. Yanlış anlamayın particilik yapmayacağım. Ben şahit olmadığım bir şeyi eklemek istedim. Siz haklı olabilirsiniz de tamamı yargıya taşınıyor dahi olsa memurun kaybı 350 tl dir aylık. Küçümsemiyorum benim o para ya da ihtiyacım var. Yıllardır memurların kanını emenleri de unutmayın derim.

E.Kayı Han, 50 dk. önce

Kanunun tamamı yerine sadece yüzde 2 barajını götürse idi sıkıntı olmayacaktı. Bu nedenle yanılıyorsunuz. Evet CHP yüzünden kayıp yaşadı memurlar.

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