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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mart 2024 15:33
VHKİ'cilere bilgisayar tazminatı var mı. Bir miktar ücret alınıyormuş bilgisayar başında çalıştığı i
VHKİ'cilere bilgisayar tazminatı var mı. Bir miktar ücret alınıyormuş bilgisayar başında çalıştığı için?

2ven
Memur
29 Mart 2024 15:42

100 lira bile yok fark

Toplam 1 mesaj

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