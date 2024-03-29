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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2024 15:34
meyil müddet bayram sonrası başlangıç

Meyil müddet bitiş süresi 8 Nisan yani bayram iznine denk geliyor.Bayramdan sonraki ilk iş gününde başlasak herhangi bir problem yaşar mıyım?Yoksa bu süre bitmeden başlamalı mıyım?


lDeimosl
Genel Müdür
29 Mart 2024 15:50

5 Nisan öğleden sonra başlayın, başınıza iş almayın. İdari izinde kurum açık sayılır, iş günüdür. Tüm yazılarda asgari sayıda personel bulundurulmak koşuluyla der.

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