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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2024 15:56
Dövme Yasak mı ? Üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak bulunuyorum ?

evet görünür yerlerde dövmenin olması yasak mı ? yasaksa yaptırımı neler ?

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