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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mart 2024 16:07
Cumhurbaşkanının verdiği idari izin hangi yasaya dayanmaktadır?

Mevzuatta idari iznin ne olduğu, ne şekilde verildiği, ne şekilde kullanıldığına ilişkin bir düzenleme bulamadım. Bu nedenle idari izin verildiğinde kurumlar arasında farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. İdari iznin dayanağı nedir, esasları tam olarak nedir, nereden öğrenebiliriz?


Edirnel
Şube Müdürü
29 Mart 2024 16:18

Anayasa'nın 104. Maddesi


Karizmaunl
Daire Başkanı
29 Mart 2024 16:22

Adı üstünde idari izin. İdare tarafından yani yürütme organı tarafından verilen, kolluk kuvvetleri, sağlıkçılar ve maliyeciler dışında herkesin kullanabildiği, 657 'de tanımlı olmayan bir izin türü.

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