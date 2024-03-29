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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Mart 2024 16:46
belediye personel alımı şartı
geçen sene belediye ye girişte memur ve sözleşmeli personel e kpss şartı getirildiğine dair haber okumuştum gerçekten kpss ile mi giriliyo artık

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