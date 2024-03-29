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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mart 2024 17:32
Asgari ücret mi astsubaylık mı

Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum ve yazılım şirketlerinde çalışabiliyorum bugün bir şirketle konuştum maaşı asgari ücret 17 bin yani ama ben KPSS?ye hazırlanıp dış kaynaklardan muvazzaf astsubay veya polislikte düşünüyorum. Tecrübeli olanınız varsa sizce askerliği boşverip özel sektörde 17 bine yazılımcılık mı yapmalıyım yoksa sınava hazırlanıp astsubay mı olmalıyım( hedefim hava kuvvetleri)


cskhellcsk
Aday Memur
29 Mart 2024 17:42

17 bin tl tabikide az astsubay ol. Bnde sana sorayim ayni sorun bende var simdi calistigim sirkette 22maas +servis+yemek var kira odemiom. Afyon a 33 bin koruma guvenlik olarak gideyimmi yemek yol kira hepsi dahil?


kpssçalışanı
Aday Memur
29 Mart 2024 17:54

Yemek yol kira senin cebinden çıkacaksa buradaki kurulu düzeninde kalman daha mantıklı olabilir çünkü artık kiralar çok ucuz değil muhtemelen burada aldığın maaşla aynı orana denk gelecek masrafları çıkarınca. Tabi işini seviyorsan kalmalısın yoksa sen bilirsin tabi

cskhellcsk, 21 dk. önce

17 bin tl tabikide az astsubay ol. Bnde sana sorayim ayni sorun bende var simdi calistigim sirkette 22maas +servis+yemek var kira odemiom. Afyon a 33 bin koruma guvenlik olarak gideyimmi yemek yol kira hepsi dahil?


cskhellcsk
Aday Memur
29 Mart 2024 18:01

Son 5 gundur bunu dusunuorum geceleri uyku tutmuyo dusunmekten 130 bin tazminatta var napsam napsam diye..

kpssçalışanı, 9 dk. önce

Yemek yol kira senin cebinden çıkacaksa buradaki kurulu düzeninde kalman daha mantıklı olabilir çünkü artık kiralar çok ucuz değil muhtemelen burada aldığın maaşla aynı orana denk gelecek masrafları çıkarınca. Tabi işini seviyorsan kalmalısın yoksa sen bilirsin tabi

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