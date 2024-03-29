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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Mart 2024 17:46
Seçim ücreti hangi bankaya yatar?

İbana yatar dediler, benim ibanı istemediler


hanımefendi22
Aday Memur
29 Mart 2024 17:48

Maaş bankama mı yatar?


cskhellcsk
Aday Memur
29 Mart 2024 17:53

Bnm arkadasa pttye yatcak pttden cekcen demisler

Toplam 2 mesaj

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