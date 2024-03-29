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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2024 17:48
Şarka gitmiş büyüklerim eğitim hakkında bilgi

Cümleden hayır'lı Ramazanlar 7 sene önce Anadolu'dan ilk görev olarak İstanbula geldim büyük kız çocuğum seneye ana sınıfına başlayacak kira sorunum yok istanbul da okul sorunu için bir tarafım şarka git diyor diğer yandan düzen olarak çalıştığım yere alıştım düzeni kurdum ne yapmayalım doğuda çocukları okuyan var mı varsa hangi illeri tercih etmeliyim teşekkürler

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