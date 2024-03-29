İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2024 17:48
Şarka gitmiş büyüklerim yardım

Cümleden hayır'lı Ramazanlar 7 sene önce Anadolu'dan ilk görev olarak İstanbula geldim büyük kız çocuğum seneye ana sınıfına başlayacak kira sorunum yok istanbul da okul sorunu için bir tarafım şarka git diyor diğer yandan düzen olarak çalıştığım yere alıştım düzeni kurdum ne yapmayalım doğuda çocukları okuyan var mı varsa hangi illeri tercih etmeliyim teşekkürler

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolis olmak isteyen gençlere tavsiyemEgm fetö idari soruşturmaDanıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımıBoşanma sonrasındaki ruh haliBayram öncesi maaş yatırılır mı?Feto pyd mensubu ile telefon görüşmesi Çözger raporu ile atanmaSeçim taltifi olur mu?

Sözlük

Küçük tatil kasabasında yaşam. 2 The Mummy 2017 2 marla singer 1 japon 1 secret garden 2020 3 My zoe 2019 2 sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1 bitcoin 1 ziyaretçiler kanalı 2 Damsel 2024 1

Son Haberler

Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödediAli Koç, İsmail Kartal'a gönderdiği mesajı açıkladı: Sahadan çekilebilirsinizBaharda metrelerce karla mücadele devam ediyorBakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyorAltının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri