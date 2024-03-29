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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mart 2024 18:10
Kaç yıl geriye bakılır?

Merhaba dostlar. Askerî personel ve sivil personel alımında psikiyatri için kaç yıl geriye bakılıyor? Hem sivil hem askerî personel için aynı şartlar mı geçerli?

Forumda değişik bilgiler var.

Kalıcı ve zarar verici psikiyatrik bozukluğu olanı almamalarını anlarım da diğerlerine yazık olur.

Bir de gelecek korkusundan veya "ben deli değilim" diyerek psikiyatriye gitmemiş olan ve şansına sağlık kurulundan da geçen biri mesleğe alındıktan sonra zaten davranışlarından ortaya çıkar. Allah korusun kensini, ailesini öldüren de oluyor. Çevresine saldıran da oluyor. İyi bir şey mi?

Bunun dışında mesela üniversite zamanlarında falan basit antidepresan kullananlar var. Veya biraz sosyal ortamlardan çekiniyordur kullanmıştır. Sonra düzelmiştir, sorunu bitmiştir. Bunları sırf ilaç kullandı diye elemesinler.

İnsan bir sorar ya "neden ilaç kullandın" diye.

Hiçbir şey söylemeden olumsuz raporu veriyorlarmış. Yazık vallahi.

Acaba şöyle mi düşünüyorlar: "Psikiyatri geçmişi olmasın, hasta olursa biz tedavi ettiririz."


cskhellcsk
Aday Memur
29 Mart 2024 18:32

Bugun basimdan olay gecti bugun hastanede saglik krulu raporu almak icin ugrasiodum. Doktora sordum psikiyatri doktoruna kac yil geriye kadar gorebiliosunuz 2015 dedi. 2015 e kadar aldigin ilaclari gorebiliolar bilgin olsun


Mrymtkn
Memur
29 Mart 2024 19:13

E-Nabız girdim. Orada da 2015'ten öncesi yok. İnşallah 2015'ten önceyi görmüyorlardır.

cskhellcsk, 1 saat önce

Bugun basimdan olay gecti bugun hastanede saglik krulu raporu almak icin ugrasiodum. Doktora sordum psikiyatri doktoruna kac yil geriye kadar gorebiliosunuz 2015 dedi. 2015 e kadar aldigin ilaclari gorebiliolar bilgin olsun


Mrymtkn
Memur
29 Mart 2024 19:15

Yeni fark ettim. Cümlede hata olmuş galiba. 2015'ten sonrakileri görüyorlar galiba.

cskhellcsk, 1 saat önce

Bugun basimdan olay gecti bugun hastanede saglik krulu raporu almak icin ugrasiodum. Doktora sordum psikiyatri doktoruna kac yil geriye kadar gorebiliosunuz 2015 dedi. 2015 e kadar aldigin ilaclari gorebiliolar bilgin olsun


cskhellcsk
Aday Memur
29 Mart 2024 19:26

Ewt 2015 ve sonrasi goruluyor

Mrymtkn, 37 dk. önce

Yeni fark ettim. Cümlede hata olmuş galiba. 2015'ten sonrakileri görüyorlar galiba.

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