Kaç yıl geriye bakılır?

Merhaba dostlar. Askerî personel ve sivil personel alımında psikiyatri için kaç yıl geriye bakılıyor? Hem sivil hem askerî personel için aynı şartlar mı geçerli?

Forumda değişik bilgiler var.

Kalıcı ve zarar verici psikiyatrik bozukluğu olanı almamalarını anlarım da diğerlerine yazık olur.

Bir de gelecek korkusundan veya "ben deli değilim" diyerek psikiyatriye gitmemiş olan ve şansına sağlık kurulundan da geçen biri mesleğe alındıktan sonra zaten davranışlarından ortaya çıkar. Allah korusun kensini, ailesini öldüren de oluyor. Çevresine saldıran da oluyor. İyi bir şey mi?

Bunun dışında mesela üniversite zamanlarında falan basit antidepresan kullananlar var. Veya biraz sosyal ortamlardan çekiniyordur kullanmıştır. Sonra düzelmiştir, sorunu bitmiştir. Bunları sırf ilaç kullandı diye elemesinler.

İnsan bir sorar ya "neden ilaç kullandın" diye.

Hiçbir şey söylemeden olumsuz raporu veriyorlarmış. Yazık vallahi.

Acaba şöyle mi düşünüyorlar: "Psikiyatri geçmişi olmasın, hasta olursa biz tedavi ettiririz."