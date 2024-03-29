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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Mart 2024 18:12
Seçim görevi acil

31 Mart 2024 seçimleri için memur üye olarak görevlendirildim. Cumhurbaşkanlığı seçimde görev alan kamu personelinin 1 Nisan 2024 te idari izinli olacağını bildirdiği halde çalıştığım kurum bizleri 1 Nisan günü göreve çağırdı. Böyle bir hakları var mı? Lütfen yardımcı olur musunuz?


cesxa
Memur
29 Mart 2024 18:20

Yo reisin imzası var eğer bi sorun olursa reisin genelgesini göster bi şey yapamazlar

Toplam 1 mesaj

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