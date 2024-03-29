SUTASAK/ASTTASAK Başvuru Kılavuzundaki Boy Sınırının Azaltılması ve Sağlık Şartlarının Esnetilmesi i

Kılavuzdaki boy ve sağlık şartından dolayı başvuru yapamayanlar olarak yetkili yerlere ulaşmaya çalışalım. Yedek subay, yedek astsubay veya uzun dönem er olarak görev yapabilecek kişiler (Her türlü sporu yapabilen) muvazzaflığa başvurduğunda sağlıktan veya boy sınırından dolayı eleniyor.

Cimer yoluyla Sutasak/Asttasak başvuru kılavuzundaki boy sınırının azaltılması ve sağlık şartlarının esnetilmesi için dilekçe yazabiliriz. Ne kadar çok kişi yazarsa belki bir değişiklik olur.