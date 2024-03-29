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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2024 18:53
Referans ismi belli olur diye korkmak

Yahu kaç tane arkadaş polisliğe geri dönmek için sorular soruyorlar. Binlercesi istifa sonrasi geri dönüp biride sesini çıkarmıyor. İşte bu yüzden bu teşkilat gelen giden ezip parçalıyor işte bu yüzden fitne ve daha personel arkadaşinin kötülüğü için uğraşan tiniyetler yüzünden bu halde bu meslek. Ulan adam senin hangi partiden yaptırıp dayın mi halan mi diye soracak adama gideceği yolu söyle ki belki çaresiz. Yuvası kurtulacak yazıklar olsn bu adamlarla savaşta aynı cephede savaşmaktan Allah'a sığınırım valla satarlar kaçarlar. Ne insanlar var tuhaf tuhaf yeryüzü nasıl dayanıyor bu adamlara dünya olsam silkelerim dussunler diye. Dipnot: sitemim kendim için değil bu teşkilat içindeki genelide konuşmuyorum

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