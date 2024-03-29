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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2024 18:59
eğitim tayini+eş durumu

merhaba arkadşlar eğitim tayini olduğum ile eşimi nasıl yanıma getirtebilirim? eğitim hakkı engellenemez diye bir ibaresi var bakanlığın. bu durumda eş durumu için kolaylık sağlarlarmı ? yada nasıl bir yol izlenmeli. cevaplarsanuz sevinirim.

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