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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2024 19:03
Yıllık izinde eğitim tayini istenebilir mi?

Merhabalar eşim 26 haftalık gebe yıllık izindeyken eğitim tayini isteyip tayin sonucuna göre yıllık izin sonunda ayrılış yapıp yeni yere başlangıç yaptıktan sonra doğum izinine çıkma gibi planımız var. Yıllık izindeyken tayin istenebilir mi?

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