İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2024 19:17
Önemli Soru
Merhaba Cezaevinde çalışan bir arkadaşım infaz koruma memuru adliyenin dışında beylik silahını kafasına dayadı tetiği çekti fakat silah patlamamış. polisler silahını alarak memur hakkında adli ve idari soruşturma başlatmış. sizce sonuçları ne olur fikirlerinizi almak istiyorum

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yargıtay'da dosyası olanlarBilgisi olan var mı ? İhraçTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıHAGB meslekten çıkarma için yeterli midir?ihraç olur mu?Bilgisi olan?Hukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlarİdari Dava Sürecim

Sözlük

dragon 1 ceketimi aday yapsam kazanır anlayışı 3 ziyaretçiler kanalı 2 My zoe 2019 2 Bugün olanlar 1 işine geldiği kadar 1 Benim yalnızlığım,insanlarla dolu 2 ip 1 secret garden 2020 3 maçin 1

Son Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansıDEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değilBakan Fidan: Terörün kökünü kurutmaya kararlıyızŞanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandıBakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmazsanız, sizi yaşatmazlar

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri