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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2024 19:21
2024 tayinler ne zaman açıklanır?
tahminler?

Polispolispolispolis
Aday Memur
29 Mart 2024 19:35
seçimlerde aksi bir durum olup seçimin yenileceği bir yer olmazsa mayıs ikinci haftası bence açıklanır

deutschetraum
Aday Memur
29 Mart 2024 19:38
inşallah hayırlısıyla bir an önce aciklansin
Polispolispolispolis, 18 dk. önce
seçimlerde aksi bir durum olup seçimin yenileceği bir yer olmazsa mayıs ikinci haftası bence açıklanır
Toplam 2 mesaj

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