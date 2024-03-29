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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Mart 2024 19:59
güvenlik soruşturma muvafakatname
merhaba arkadaşlar bi kuruma uzman yrd olarak atandım önce başka kurumda memur olduğum için muvafakatname istediler daha sonra güvenlik soruşturması yapılıyor denildi normalde önce güvenlik soruşturması yapılıp ardından muvafakatname istenmez miydi bilgilendirir misiniz

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