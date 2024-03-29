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Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


29 Mart 2024 20:24
Oryantalistlere bir şiir

Oryantalistlere bir şiir

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Gel ben seni bekliyorum bu ülkede vatan bayrak toprak benim

Gel ben sizi bekliyorum Şeriatın irşadı şan şeref benim

Oryantalist açıklayayım ülküm Turan, Kızılelma hedefim

Köpeği olduklarına de Sahabe Hamza'nın yavrusu Bozkurt de

Bozkurt benim, Adım Soyadım Bozkurt Sen gelmezsen ben geliyorum

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Barış Sağlam

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