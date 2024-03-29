Yükseköğretim Denklik Sisteminde 15 Mart Değişikliği ve Doğru Bilinen Yanlışlar

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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Mart 2024 21:10
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YÖK'ün kafası her zaman olduğu gibi karışık görünüyor.

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