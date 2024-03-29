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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Mart 2024 21:54
Kpss b grubu

Merhaba arkadaşlar. Ben 2023 mezunuyum şu ana kadar özel sektör düşünüyordum ama ise alım sürecinde zorluklar yasadim. 3 ayda kpss den kaç puan alınır deneyimleyen oldu mu? Türkçe paragrafta zorlanmam iyiyimdir. Biraz dil bilgisi baksam yeterli. Matematik 10 netlerdeyimdir şu an epeydir bakmıyorum. Tarih ve coğrafyaya baştan baslayacagim

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