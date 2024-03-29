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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2024 22:11
Aile hekimligi 8 yıla 1 yan verilmesi

Aile hekimliğinde ebe olarak çalışmaktayım.Kadrom sağlık evinde.8 yıla 1 yan kademe verilmesi için ebys den dilekçe gönderdim ancak tarafıma herhangi bir dönüş olmadi bunun üzerine il sağlık müdürlüğü ile telefonla görüştüm ve aile hekimliğinde çalışırken 8 yıla 1 yan verilmediğini söylediler ne zaman istifa edip kadro yerime dönersem o zaman alacağım bildirildi.Bu konuda bilgisi olan ve aile hekimliğinde çalışırken 8 yıla 1 kademe alan varmı aranizda varsa örnek karar gönderebilirmisiniz yada izlemem gereken yolu yazabilirmisiniz.


lDeimosl
Genel Müdür
29 Mart 2024 22:42

Uydurmuşlar. Eşim aile hekimliğindeyken aldı. Aile hekimliğinde derece kademe ilerlemeleri aynı şekilde devam eder.


parole officer
Aday Memur
29 Mart 2024 22:45
Peki eşiniz nasıl bir yol izledi bana yardımcı olabilir misiniz dilekçe gönderdim ama malesef cevap bile verilmedi
lDeimosl, 35 dk. önce

Uydurmuşlar. Eşim aile hekimliğindeyken aldı. Aile hekimliğinde derece kademe ilerlemeleri aynı şekilde devam eder.


parole officer
Aday Memur
29 Mart 2024 22:52
sizin içinde sıkıntısi yoksa örnek gosterebilecegim bir karar varmı yada ekip portaldaki hizmet dökümünün ekran görüntüsü de olur.Son olarak hangi ilde görev yapıyor eşiniz yani hangi ilin il sağlık müdürlüğü veriyor onlarla iletişime geçsem belki onlardan örnek karar bulabilirim
parole officer, 32 dk. önce
Peki eşiniz nasıl bir yol izledi bana yardımcı olabilir misiniz dilekçe gönderdim ama malesef cevap bile verilmedi

lDeimosl
Genel Müdür
29 Mart 2024 22:58

Herhangi bir yol izlemedi süresi gelince kademe ilerlemesi yapıldı.

parole officer, 32 dk. önce
Peki eşiniz nasıl bir yol izledi bana yardımcı olabilir misiniz dilekçe gönderdim ama malesef cevap bile verilmedi
Toplam 4 mesaj

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