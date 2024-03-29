Aile hekimligi 8 yıla 1 yan verilmesi

sizin içinde sıkıntısi yoksa örnek gosterebilecegim bir karar varmı yada ekip portaldaki hizmet dökümünün ekran görüntüsü de olur.Son olarak hangi ilde görev yapıyor eşiniz yani hangi ilin il sağlık müdürlüğü veriyor onlarla iletişime geçsem belki onlardan örnek karar bulabilirim

sizin içinde sıkıntısi yoksa örnek gosterebilecegim bir karar varmı yada ekip portaldaki hizmet dökümünün ekran görüntüsü de olur.Son olarak hangi ilde görev yapıyor eşiniz yani hangi ilin il sağlık müdürlüğü veriyor onlarla iletişime geçsem belki onlardan örnek karar bulabilirim

parole officer, 32 dk. önce Peki eşiniz nasıl bir yol izledi bana yardımcı olabilir misiniz dilekçe gönderdim ama malesef cevap bile verilmedi