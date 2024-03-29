Komşumuzun kocası ihraç olmuş. Bana zararı olur mu?

Ben MSB sivil memurluk için başvurmuştum. Mülakatlar bitti.

İnternette birçok yerde "ailesinde terör örgütü üyesi olanların, ailesinde terörden dolayı ihraç olanların vs mülakatta düşük puanla elendikleri" yazıyor. Hattâ üst düzey yetkililerden açıklamalar da olmuş bu yönde. Kendilerinden de dinledim.

Benim ailemde ve sülalemde herhangi bir terör örgütü üyesi yok. FETÖ denen lanet yüzünden memurluktan ihraç olan da yok. Herhangi bir suçlu da yok.

Fakat 2 yıl önce taşındığımız bu yerde karşı binamızda bir abla var. Edepli, terbiyeli, baş örtülü, iyi biri. Aşağıda karşılaşıyorduk. Onların bahçesinde kediler var. Ben de mama veriyordum. Yavrular falan oldu, onlarla ilgilendim. Çocuklarına ve apartmanın diğer çocuklarına şeker çikolata falan veriyordum. Eşi serbest meslek yapıyordu. Çok sonra eşinin FETÖ'den ihraç olmuş bir memur olduğunu öğrendim. Dediğine göre suçsuzmuş. Hattâ yan binada oturan çok değer verdiğim öğretmen bir arkadaşım da onunla aşağıda karşılaşıyordu. Ona "onunla çok samimi olmanı tavsiye etmem, 2016'daki olayları biliyorsun, memursun, sorun olmasını, zarar görmeni istemem. Benim de görüşmem doğru değil fakat kediler yüzünden mecbur kalıyorum" diye mesaj attım.

Telefonla hiç görüşmedik. Whatsapptan sadece zaman zaman kedileri sordum, bayramını falan kutladım. Evimizde kedilerim ve tavşanlarım olduğu için kendisi birkaç defa çocuklarını bize getirdi.

Hepsi bu. MSB başvurum kabul edildikten sonra telefonumdan tamamen sildim. Başıma bir dert almış olmaktan korkuyorum. FETÖ'cü falancı filancı bilinmek istemem. Böyle birinin hayatımda yeri olamaz.

Güvenlik soruşturmasında sorun olur mu ki?