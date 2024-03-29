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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2024 22:20
İnfaz koruma

İnfaz koruma memuruyum psikolojik olarak cok kotu durumdayım cezaevınde artık psıkolojım laldırmoyor hıc bıseye dokunamıyorum cezaevı ılgılı 5 yıllım doldu bu ıs benım butun sosyal hayatımı bıtırdı nereye basvuracam bılmıyorum kurumda bu ıse devam edemıyorum buraksam para yok devam etsem ben bıtevem artık


haliyldrm
Aday Memur
29 Mart 2024 22:49
psikiyatri bölümüne muayene ol ve durum bildirir raporu al idareye bildir açık cezaevinde çalış çok geçmiş olsun kardeşim

umit1987
29 Mart 2024 23:01
Kardeş sabret dua et rabbim seni inşallah rahata erdirecektir. İşini bırakma dönem çok kötü sonradan pişman olursun. Bende ikmyim 9 yıl oldu bizde bu iş için ölüp bitmiyoruz ama mecburuz. Sende dayan sabret inşallah atlatacaksın bugunleri.
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