İnfaz koruma

Kardeş sabret dua et rabbim seni inşallah rahata erdirecektir. İşini bırakma dönem çok kötü sonradan pişman olursun. Bende ikmyim 9 yıl oldu bizde bu iş için ölüp bitmiyoruz ama mecburuz. Sende dayan sabret inşallah atlatacaksın bugunleri.

Kardeş sabret dua et rabbim seni inşallah rahata erdirecektir. İşini bırakma dönem çok kötü sonradan pişman olursun. Bende ikmyim 9 yıl oldu bizde bu iş için ölüp bitmiyoruz ama mecburuz. Sende dayan sabret inşallah atlatacaksın bugunleri.