İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2024 22:47
atama onay belgesi
son atamada atandım eş mazeret ataması için atama onay belgesi görev yeri belgesi güncel hizmet sözleşmesi bu üç belgeyi nereden nasıl alabilirim

Çok Yazılan Konular

Garip bir konu2024/5 ataması, arşiv araştırması.Lisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliğikadrolusan sözleşmeliye yıllık izin devreder mi?Meb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakmasıyolluk harcıyah hala yatmadı yönetmelik yok muaile birliği mazereti// eş durumu tayini retAile hekimligi 8 yıla 1 yan verilmesiAsm hemşireEş durumu mazereti sona eren personel

Sözlük

My zoe 2019 3 can havli 1 savage garden 1 seçimden önceki son sözleri 5 yalan makinesi 1 netflix filmleri 1 güçlü100 1 The Mummy 2017 2 ip 1 dragon 1

Son Haberler

Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandıSosyal medyada tepki çekti: 12 yaşındaki kızına TIR kullandıran babaya cezaSiirt'te devrilen okul servisindeki 1 öğrenci öldü, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandıİstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındıİsrail son bir haftada Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katletti

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri