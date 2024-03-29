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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Mart 2024 23:27
TSK sağlık kurulu raporu 45 gün ve üzeri teslim edilmesi

Merhaba arkadaşlar ilk hastaneden astsubay olamaz yazısı aldım 2. Hastaneye sevk verildi itiraz olumlu ve bu 2 hastanenin raporları 45 gün içinde Perteme ulaştı.. hakem hastanesinden sağlamı alıcam heyet gününü bekliyorum sisteme gönderilmesi ile beraber 58-60 günü bulacak maalesef. Gittiğim hastanelerin heyet günleri haftada 1 ve hep süreç uzadı. Merak ettiğim ben il sağlık müdürlüğünden resmi olarak Perteme itiraz dilekçesi verdim ve gönderildi fakat 45 gün içinde bütün hepsi tamamlanması gereken diyen var itiraz dan sonra süre kavramı değişiyor diyen var nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bilen varmı

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