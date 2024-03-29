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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2024 23:37
4 yıl çalışmış olma maddesi

Arkadaşlar son kadro kanununda geçen 4 yıl çalışmış olma maddesi , sadece tayin ve nakilciler için mi yoksa 92. Maddeye göre kadrolu iken istifa edip başka kurumda geri dönmek isteyenleri de bağlar mı , yani geçen yıl kadroya geçmiş 2 yıllık katip(kadroya geçerken 1 yıllık) 92. Maddeye göre istifa edip başka kurumda geri dönebilir mi. Lütfen bilen cevaplayabilir mi.

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