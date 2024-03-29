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Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


29 Mart 2024 23:43
bos pasaportlular gunay amerika bolgesine giden ucaklara alinmiyor.

komediye bakar misiniz . thy duyuru yayinlamis .

donus bileti ve rezervasyonu olsadahi bos pasaportlular guney amerika ucaklarina alinmayacak diye . ustelik vizesiz ulkeler ...

ey thy sen sinir polisi misin ? insana ulkeye alacak almayacak olan karsi devletin yetkilileri alir almaz . sen insanlari turkiyeen ucaga almamakla neyi amacliyorsun ? madem boyle bir yetkin var .soyle o ulkelere schengen gibi vizeye tabi olsun .

adamin parasi varsa gitmek istedigi yere gider . ne yani bos pasaportuna ilk defa vize alana . hic disari cikmamissin ucamazsin mi diyeceksin ?

bu insan haklarina aykiri.. ucaga alinmayanlardan biri yakinda bi dava acar bununla ilgili


EL CHAPO
Genel Müdür
29 Mart 2024 23:45

gunay amerika bolesine giden bos pasaportlularin cogu amerikaya kacma derdinde bu dogru .

fakat gidis donus bileti olan yolcuyu bos pasaport diye ucaga almamak insan haklarina aykiri..

ayni sekilde thy arjantine tek yon bileti olan rus vatandaslarini da almamis ...

bunu nedeni de ruslarin arjantinde dogum yapip arjantin vatandaslgi almasiymis.


srknglc33
30 Mart 2024 00:24

ey THY demekle olmaz bu işler, Türk pasaportunun düştüğü duruma yan sen, 3


EL CHAPO
Genel Müdür
30 Mart 2024 00:50

thy isguzerlik yapiyor . kendisini pasaport polisi yerine koyuyor.

hizmet sifir . gidecek olanlar yabanci havayolarindan alsin .

yuksek bilet fiyatlarini yolculardan aliyorlar . sonra euro lige barcelonya sponsor olup para akitiyolar gayri muslimlere :))

ayrica benim oyle bi problemim yok pasaport schengen vizeleriyle dolu .

buradaki dueum insan haklarina aykiri.

srknglc33, 34 dk. önce

ey THY demekle olmaz bu işler, Türk pasaportunun düştüğü duruma yan sen, 3

Toplam 3 mesaj

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