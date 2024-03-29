bos pasaportlular gunay amerika bolgesine giden ucaklara alinmiyor.

komediye bakar misiniz . thy duyuru yayinlamis .

donus bileti ve rezervasyonu olsadahi bos pasaportlular guney amerika ucaklarina alinmayacak diye . ustelik vizesiz ulkeler ...

ey thy sen sinir polisi misin ? insana ulkeye alacak almayacak olan karsi devletin yetkilileri alir almaz . sen insanlari turkiyeen ucaga almamakla neyi amacliyorsun ? madem boyle bir yetkin var .soyle o ulkelere schengen gibi vizeye tabi olsun .

adamin parasi varsa gitmek istedigi yere gider . ne yani bos pasaportuna ilk defa vize alana . hic disari cikmamissin ucamazsin mi diyeceksin ?

bu insan haklarina aykiri.. ucaga alinmayanlardan biri yakinda bi dava acar bununla ilgili