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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


29 Mart 2024 23:58
2024 Hakim Alımları

bakan bey emekli olan hakim ve savcılar yerine 1000 kişilik alım olacağını söylemişti herhangi bir alım için zaman olarak duyum alan bilgisi olan varmıdır teşekkürler

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