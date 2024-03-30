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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 00:16
Muhtarlık sayımı

Muhtarlık sayımında aynı kişiye zarftan 2 oy çıkarsa ne oluyor? Bir görüş ayrılığı var. Hesaba katılmayan oya 1 tanesini yazıp diğerini geçerli mi sayıyoruz yoksa direk geçersiz mi oluyor 2 oy da


ALİYAS
Daire Başkanı
30 Mart 2024 00:32
ikiside geçersiz
Toplam 1 mesaj

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