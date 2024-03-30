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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 00:53
İKM'den üniversite memurluğuna geçiş.

S.a kadrolu ikmyim üniviersitede sözleşmeli büro personeli olarak atandım samimi olarak cevap vereceklere soruyorum geçmeli miyim. Cezaevlerin durumu ortada açıkçası


EpHeSus77
Aday Memur
30 Mart 2024 01:12
hayırlı olsun. naçizane tavsiyem arkanıza bile bakmayın.

cskhellcsk
Aday Memur
30 Mart 2024 01:47

2sinin maaslari nelerdir acaba


mahtap09
Aday Memur
30 Mart 2024 02:27

İkm 35 üniversite 32 falan

cskhellcsk, 47 dk. önce

2sinin maaslari nelerdir acaba

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